Vollsperrung nötig Vorbereitung für Abriss der A43-Brücke bei Herne

Die Sperrung beginne am Donnerstag (9.11.) um 21 Uhr und ende am Freitag um 5.00 Uhr, kündigte die Autobahn Westfalen an. Sie betrifft in Fahrtrichtung Münster die Strecke zwischen Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlarmark. In Fahrtrichtung Wuppertal geht es um den Bereich zwischen den Kreuzen Recklinghausen und Herne. Eine großräumige Umleitung führt über die A40, die A45 und die A2.