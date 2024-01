Erneuerung des Bauwerks 320-Tonnen-Brückenteil an A43 bei Recklinghausen gehoben

In einer spektakulären Aktion haben Fachleute am Mittwoch an der A43-Brücke zwischen Recklinghausen und Herne ein 320 Tonnen schweres Brückenteil aus der Verankerung gehoben und ans Ufer geschwenkt. Dabei wurde ein Spezialkran eingesetzt, der auf einer schwimmenden Plattform stand. Das Gewicht des Brückenteils entspreche dem Gewicht von 25 Reisebussen, teilte die Autobahn-Gesellschaft mit.