Drei Monate gesperrt Auf A42-Brücke dürfen ab Samstag einseitig wieder Autos fahren

Die wegen massiver Schäden vor drei Monaten gesperrte Kanalbrücke der Autobahn 42 bei Bottrop kann am Samstag wieder befahren werden – zumindest in eine Richtung. Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen bleiben aber ausgesperrt. Wie die zuständige Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, soll die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal um 12 Uhr wieder für den Verkehr in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort freigegeben werden. Die dafür notwendigen Vorarbeiten seien abgeschlossen.