Zwei Wochen früher : A40 nach Feuerschaden ab Mittwoch wieder frei

Nach mehr als zwei Monaten andauernder Sperrung der A40 bei Bochum wegen eines Brandschadens an der Strecke kann der Verkehr bereits ab Mittwochfrüh wieder rollen. Damit werde die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund zwei Wochen früher als zunächst geplant wieder freigegeben, teilte die Autobahn Niederlassung Westfalen am Montag mit. Bei einem Großbrand in einem Reifenlager an der Autobahn war eine elf Meter hohe Betonstützwand stark beschädigt worden und musste auf einer Länge von zwanzig Metern neu errichtet werden. Diese sei nun fertig gestellt. Nach letzten Arbeiten an der Fahrbahn und Baustelle soll der Verkehr zwischen dem Bochumer Westkreuz und Bochum-Zentrum ab fünf Uhr wieder rollen können. Im Schnitt sind hier täglich etwa 50.000 Fahrzeuge unterwegs.