Erhebliche Staus erwartet Teilstück der A4 an zwei Ferien-Wochenenden gesperrt

Ein Teilstück der vielbefahrenen Autobahn 4 Köln-Olpe wird an zwei Wochenenden in den Sommerferien in beide Richtungen gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen den Anschlussstellen Bergisch Gladbach-Bensberg und Untereschbach, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Vollsperrungen erfolgen an den Wochenenden 12. bis 15. Juli sowie 19. bis 22. Juli. Sie sollen jeweils freitags um 22.00 Uhr beginnen und montags um 5.00 Uhr enden.