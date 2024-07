A1 und A3 Kreuz Leverkusen wird im August nachts gesperrt

Am Autobahnkreuz Leverkusen kommt es rund um die Autobahn 1 und die Autobahn 3 im August in drei Nächten zu Einschränkungen. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, sind Sperrungen notwendig, da Schäden repariert werden. Zunächst ist in der Nacht vom 2. auf den 3. August zwischen 22 und 8 Uhr die A3 am Autobahnkreuz in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt.