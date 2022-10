Gefahrenlage vorbei : Salzsäure auf A1 – Verkehr soll wieder rollen

Ein Lkw hatte aus einem Leck Salzsäure verloren. Einsatzkräfte der Feuerwehr aud einer Raststätte in Hürth bei Köln. Foto: dpa/-

Update Köln/Hürth Die Gefahrenlage auf der A1 in Hürth bei Köln ist vorbei. Aus einem Lkw war Salzsäure ausgetreten. Der Verkehr rollt wieder.

Die Gefahrenlage wegen des Austritts von Salzsäure aus einem Tanklastzug auf einer Autobahn-Raststätte in Hürth bei Köln ist vorbei. „Das Gefahrgut ist umgepumpt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hürth. Die Maßnahmen der Feuerwehr stünden vor dem Abschluss. Die A1 in Richtung Koblenz solle rasch wieder freigegeben werden, in Richtung Köln solle die Fahrbahn im Laufe des späten Nachmittags wieder frei sein.