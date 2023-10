Remscheid Richtung Dortmund Stau und Sperrung auf der A1 nach Unfall

Der Unfall geschah am Freitagmorgen in Höhe des Rastplatzes Remscheid, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (37) des Gespanns gegen 6.20 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs gewesen sein, als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern kam. Der Anhänger des Autotransporters kippte um. „Er liegt derzeit über alle drei Fahrstreifen“, sagte der Sprecher der Polizei. Der Anhänger war mit einem weiteren Transporter beladen. Der 37-Jährige und sein 48-jähriger Beifahrer blieben nach ersten Angaben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.