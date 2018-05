Mönchengladbach: Vergewaltigung in Fan-Zug: Frau erkennt Täter nicht

Mönchengladbach

In einem Bericht der Landesregierung werden jetzt mehr Details zu dem Sexualdelikt im Sonderzug der Borussia-Fans bekannt. Demnach hatten sich das Opfer und der Beschuldigte zunächst einvernehmlich in der Zugtoilette geküsst. Weitere sexuelle Handlungen habe die 19-Jährige aber abgelehnt, das soll der mutmaßliche Täter (30) ignoriert haben. Der Rechtsausschuss des Landtags wird sich heute mit dem Vergewaltigung befassen. Die SPD hatte einen Bericht von der Landesregierung gefordert, der jetzt schriftlich vorliegt und mehr Details zu dem Vorfall am 15. April liefert. So habe die Frau selbst, die stark alkoholisiert gewesen sein soll und deren Aussage von "erheblichen Erinnerungslücken geprägt" gewesen sei, den Beschuldigten auf Fotos nicht wiedererkannt.