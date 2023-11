Staat muss handlungsfähig bleiben Verbeamtung hat als Lockmittel ausgedient

Der Befund des Landes, dass die Qualität der Bewerbungen für die Jobs in den Verwaltungen sinkt, ist alarmierend. Denn die Aufgaben, vor denen Nordrhein-Westfalen steht, sind gewaltig – und damit eigentlich attraktiv. Im Straßenbau soll der Sanierungsstau der vergangenen Jahrzehnte in den kommenden zehn Jahren beseitigt werden. Um die Ansprüche der Politik auf straffere Asylverfahren umzusetzen, müssten Gerichte deutlich schneller arbeiten. Die aus allen Nähten platzenden Schulen benötigen dringend Lehrer. Und um das Ziel der ersten klimaneutralen Industrieregion zu verwirklichen, müssten die Bezirksregierungen die Energiewende mit viel höherem Tempo vorantreiben. Doch für all dies gilt es, die Stellen ordentlich zu besetzen.