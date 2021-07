Dramatischer Einsatz in der Nacht : „Wir kämpfen um den Damm an der Düssel“

Helfer bauen in der Nacht mit Tausenden Sandsäcken einen Damm an der steigenden Düssel. Foto: Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf In der Nacht spitzt sich die Lage in Düsseldorf weiter zu. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. An der Düssel in der Nähe der Ostparksiedlung ist das Wasser über die Ufer getreten. Hunderte von Helfern bauen einen Schutzwall aus über 25.000 Sandsäcken.

Kurz nach Mitternacht tritt der Einsatzleiter aus dem provisorischen Lagezentrum an der Dreher Straße in Düsseldorf-Gerresheim und sagt: „Wir kämpfen um den Damm an der Düssel. Wir tun alles, um ihn zu halten.“ Ob es gelingen wird, kann er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. „Aber ich verspreche, wir geben wirklich alles.“

Wenige Augenblicke später läuft ein Mann in T-Shirt und kurzer Hose auf ihn zu. „Die Bertastraße gleich neben hier läuft gerade voll – und auch die Keller dort. Wer kann uns helfen?“ fragt er aufgeregt, ist die Feuerwehr schon informiert? Der Einsatzleiter nickt: „Wir wissen das. Aber wir können nicht überall sein. Es kommen gerade viele Einsatzmeldungen rein. Wir tun alles.“

Die Situation nach dem Starkregen der vergangenen Stunden ist zum Teil dramatisch in Düsseldorf; an der Düssel nahe der Ostparksiedlung spitzt sich die Lage seit den Abendstunden zu. Nachdem es nachmittags kurz nach einer Entspannung ausgesehen hatte, steigt der Pegel des sonst eher harmlosen Flüsschens in der Nacht von Stunde zu Stunde an.

Foto: Christian Schwerdtfeger 7 Bilder Nächtlicher Einsatz in Düsseldorf-Gerresheim

Die Einsatzkräfte errichten einen Damm mit Sandsäcken und bauen ihn ständig weiter aus. Dennoch steigt das Wasser schon gegen 21 Uhr über den Wall. Die schmale Straße zwischen der Düssel und den Wohnhäusern wird überspült; gegen 0 Uhr ist das Wasser dort stellenweise knietief. Die Keller der Häuser laufen voll.

Ein Anwohner, der wegen des Hochwassers seinen Urlaub abgebrochen hat, zeigt auf seinem Handy Videos, die Nachbarn von ihm gemacht haben. Auf den Filmen sieht man, mit welch ungeheurer Kraft das Wasser in die Keller strömt. „Diese Wassermassen kann man nicht aufhalten“, sagt er.

Die Einsatzkräfte geben alles, um den provisorischen Damm zu stabilisieren. Bis Mitternacht sind bereits 25.000 Sandsäcke verbaut worden. Dennoch dringt das Wasser durch. „Verstärken, verstärken“, ruft ein Feuerwehrmann. „Wir müssen den Damm verstärken.“ Das Wasser steigt Zentimeter für Zentimeter. Ein Lastwagen des Technischen Hilfswerkes bringt ständig neue Sandsäcke zu den Einsatzkräften ans Ufer. Ein anderer Helfer ruft plötzlich: „Dahinten säuft alles ab.“

Es scheint der sprichwörtliche Kampf gegen Windmühlen zu sein, den die Einsatzkräfte führen. Ein anderer Helfer meint: „Überall bricht im Damm Wasser durch.“ Doch ans Aufgeben scheint niemand zu denken. Außer dem THW und der Berufsfeuerwehr sind unter anderem die Johanniter, die DLRG, die Freiwillige Feuerwehr und der Katastrophenschutz im Einsatz.

Einige Anwohner sind in ihren Häusern geblieben. Die Feuerwehr hatte sie gebeten, sie aus Sicherheitsgründen zu verlassen, aber gezwungen dazu wurde niemand. Auch der Anwohner, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, bleibt mit seiner Frau im Haus. Den Keller hat er weitgehend leergeräumt. Ein Nachbarn habe ihm kurz zuvor erzählt, dass er noch in der vergangenen Woche über eine Versicherung für Elementarschäden nachgedacht hätte. Zuletzt habe er sie aber nicht abgeschlossen, weil dafür 1.000 Euro Merkosten im Jahr angefallen wären. „Er sagte, dass die Düssel in den letzten 50 Jahren nie über die Ufer getreten wäre. Darum bräuchte er die Versicherung nicht. Jetzt steht Wasser in seinem Keller“, sagt er.

Immer wieder heulen in der Nacht in Düsseldorf die Sirenen auf, Feuerwehrfahrzeuge rasen mit Blaulicht von einem Einsatzort zum nächsten. Im Nett-Werk Düsseldorf postet eine verzweifelte Anwohnerin. „Wir brauchen dringend Hilfe auf der Glashüttenstraße. Das Wasser steht schon fast im Erdgeschoss.“ Auch in der Bertastraße steigt das Wasser. Anwohner stehen auf der Straße und warten auf die Feuerwehr.