Schäden durch den Sturm am Donnerstag : Familie aus der Ukraine verliert Auto bei Unwetter

Das Auto der Familie Maksynov, die aus der Ukraine nach Duisburg geflüchtet sind, wurde beim Unwetter am Donnerstag zerstört. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg/Krefeld Das Unwetter am Donnerstagabend hat die Regionen in NRW unterschiedlich stark getroffen. Wie es nun für die Menschen weitergeht und wie das Wetter am Wochenende wird.

Gegen 19 Uhr am Donnerstagabend verfolgte Oleksandr Maksymov, wie so viele Menschen in NRW, mit seinen Eltern das Wetter. „Es wurde dunkel, das Wetter wurde immer schlechter“, sagt der 17-Jährige. „Dann hörten wir ein krachendes Geräusch, der Ast eines Baumes vor unserer Wohnung ist abgebrochen. Als wir nach draußen gegangen sind haben wir festgestellt, dass der Ast genau auf unserem Auto gelandet ist.“ Der Ast hatte sich durch das Auto gebohrt, mitten durch das Fenster der Fahrerseite.

Maksymov stammt aus der Ukraine, genauer aus der Stadt Kramatorsk in der Region Donezk. Mit seinen Eltern Oleh und Larysa Naumyk ist er nach Deutschland geflüchtet. Im April wurden sie in einem Flüchtlingslager untergebracht, mittlerweile wohnen sie in Duisburg. Gerade wollen sie deutsch lernen, um sich einen Job suchen zu können. Geld für ein neues Auto oder die Reparatur haben sie nicht.

„Das Auto war wichtig für uns. Wir konnten schnell zu Integrationskursen, Verwaltungsstellen und zum Arzt gehen. Jetzt wird das noch schwieriger werden“, sagt Maksymov. „Wir werden uns an die neuen Bedingungen anpassen müssen.“ Es wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Maksymov ist dankbar dafür, auch den Rettungskräften dankt er. „Obwohl so viel los war, waren sie sehr schnell vor Ort. Es gab ja noch viel mehr Schäden auf den Straßen als nur unser Auto“, sagt er.

Vater Oleh und sein Sohn Oleksandr Maksymov begutachten den Schaden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Auch im Zoo Krefeld gab es einige Schäden. Am Freitag musste der Zoo deshalb geschlossen bleiben. „Wir offen aber, dass wir am Samstag wieder öffnen können. Vorher muss noch der Baumbestand kontrolliert werden, um auszuschließen, dass noch lose Äste in den Kronen hängen“, so Adam Mathea, Sprecher des Zoos.

Alle Tiere und Menschen seien wohlauf, heißt es auch auf der Website des Zoos, doch die Aufräumarbeiten benötigten Zeit. „Bei uns hat es hauptsächlich den zum Teil sehr wertvollen Baumbestand getroffen, eine Esche ist auch am Freitagmorgen erst umgestürzt. Bevor die Besucher kommen können, müssen wir überprüfen, ob alles sicher ist“, so der Sprecher. Darüber hinaus hätten einige Zäune Schaden genommen, das Außengehege der Kraniche wurde beschädigt sowie das Dach des Muntiaks-Geheges. „Zum Glück sind das aber keine großen Schäden“, so Mathea.

Mittlerweile hat sich die Wetterlage in NRW wieder beruhigt. Die Kaltfront hat die schwülwarme Luft ostwärts verdrängt. Für die kommenden Tage gibt es laut Deutschem Wetterdienst „keine warnwürdigen Wettererscheinungen“. Lediglich im Osten Deutschlands gab es für den Freitag noch Unwetterwarnungen.

Am Samstag wird es nach der Abkühlung wieder wärmer in NRW, die Höchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad, es bleibt sonnig und trocken. Auch am Sonntag wird es mit 25 bis 28 Grad wieder sommerlich, erst am Nachmittag ziehen leichte Wolkenfelder durch. Gegen Nachmittag sind im Norden von NRW einzelne Schauer möglich.

Die Unwetter vom Donnerstag bleiben also eine einzelne Wetterlage. In den Regionen hatten sie sehr unterschiedliche Auswirkungen. Während es in Düsseldorf lediglich zu starken Regenfällen und ein paar kurzzeitig ausgefallenen Ampeln kam, gingen bei der Feuerwehr in Duisburg, neben des Notrufes wegen des zerstörten Autos, rund 600 Meldungen ein. Auf der Ruhr kenterte ein Boot, die drei Menschen an Bord konnten von der Feuerwehr ans Ufer gebracht werden.

In Mönchengladbach waren noch am Freitagmittag Straßen gesperrt, die Feuerwehr musste in der Unwetternacht zu 205 Einsätzen ausrücken. Auch hier sind Äste und Kronen von Bäumen abgebrochen, ein Flachdach eines Mehrfamilienhauses wurde weggeweht, mehrere Brandmeldeanlagen wurden fälschlicherweise ausgelöst. Die Stadt warnt besonders in Grünanlagen vor Baumteilen, die sich noch lösen könnten.