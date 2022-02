Nach Pannen-Serie in Leverkusen : Umweltministerin will alle Chemieparks überprüfen

Beim schweren Chemie-Unglück im Juli starben sieben Menschen. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die Kette der Unglücksfälle in chemischen Unternehmen alarmiert auch NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser. Sie will sich nun das Sicherheitsmanagement in allen Chemieparks im Land ansehen. Für die Wiedereröffnung der Anlage in Leverkusen-Bürrig macht sie klare Vorgaben.

Nach der Pannen-Serie in Chemieparks plant das NRW-Umweltministerium in Abstimmung mit den Bezirksregierungen weitergehende Prüfungen. „Die Aufarbeitung des Chemieunglücks in Leverkusen im Juli 2021 läuft weiterhin, noch sind einige Fragen ungeklärt. Zugleich ist es wiederholt zu weiteren Zwischenfällen auch in anderen Chemieparks gekommen. Vor diesem Hintergrund halte ich eine systematische Überprüfung von Chemiepark-Strukturen für erforderlich“, sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) unserer Redaktion. Es müssten auch die prinzipiellen Sicherheitsmanagement- und organisatorische Strukturen in den Fokus genommen werden.

Für erforderlich hält das Ministerium vor allem eine umfassende Aufklärung und Aufbereitung der Explosion im Chempark der Firma Currenta in Leverkusen im Juli. Damals kamen sieben Menschen ums Leben, 31 Menschen wurden verletzt. Über Monate gelangte das Havarie- und Löschwasser in Klärwerke und Rhein, ohne gefiltert worden zu sein. Von besonderer Bedeutung seien bei der Aufarbeitung die Erkenntnisse und Lehren, die aus dem tragischen Ereignis zu ziehen sind, um die Anlagensicherheit und den Schutz von Menschen und Umwelt zu verbessern, ergänzte der Sprecher von Heinen-Esser. „Dazu gehört auch die Klärung der Umstände ungenehmigter Gewässereinleitungen.“

So rasch wird die Anlage in Leverkusen-Bürrig nicht wieder in Betrieb gehen: „Eine abschließende Aussage, unter welchen Bedingungen eine Wiederinbetriebnahme der Sondermüllverbrennungsanlage möglich sein wird, ist erst nach Abschluss aller laufenden Untersuchungen und Bewertung der derzeit erstellten Gutachten möglich. Unabdingbare Voraussetzung einer etwaigen Wiederinbetriebnahme ist der Nachweis eines stabilen Sicherheitsmanagements – und zwar vollumfassend von der Kontrolle der Anlieferung des Abfalls bis zur Entsorgung der Rückstände inkl. Abwassermanagement“, so der Sprecher weiter. Über die Wiederinbetriebnahme entscheidet die Bezirksregierung Köln, dies jedoch in enger Abstimmung mit dem Umweltministerium.