Ärzte warnen vor Dreifach-Infektionswellen Überlastung der Kinderarzt-Praxen in NRW droht

Noch sind die Infektionszahlen niedrig, doch die Ärzte in NRW schauen besorgt auf den Herbst und Winter. „Wir erwarten eine starke Dreifach-Belastung durch Influenza-, RS- und Coronaviren und das möglicherweise in Verbindung mit Arzneimittel-Engpässen. Dies wird der erste Winter seit drei Jahren sein, in dem es keine Maskenpflicht geben wird“, sagte Viola Gräfe, Datenexpertin der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV). Vor allem auf Familien wird einiges zukommen: „Erneut könnten die Kinderärzte und Notdienststrukturen stark beansprucht werden.“