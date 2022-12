Weltweite Aktion von Klimaaktivisten Wenn die Autoreifen morgens platt sind

Weltweit fast 900 SUVs will die Gruppe „Tyre Extinguishers“ (zu Deutsch etwa Reifenlöscher) in der Nacht zu Dienstag fürs Erste lahmgelegt haben. Die Klimaaktivisten sind dafür bekannt, die Luft aus den Reifen abgestellter Geländewagen zu lassen. Auf ihrer Website weist die Gruppe auf die Aktion hin, die in acht Ländern, von den USA bis nach Österreich, stattgefunden haben soll. Die Aktivisten wollen auf den von SUVs erzeugten Klimaschaden aufmerksam machen. Laut eigenen Angaben waren auch in Essen 26 Autos betroffen, in Bonn weitere neun. Auch in anderen deutschen Städten wie Berlin, Hannover und Saarbrücken soll es zu Protestaktionen gekommen sein.