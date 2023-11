Trotz Urteil aus Karlsruhe NRW will alle Klimaprojekte erhalten

Trotz des folgenschweren Karlsruher Urteils wollen die Wirtschaftsminister von Bund und Ländern an der Förderung von Klima- und Industrieprojekten in Milliardenhöhe festhalten. „Alle Projekte, die wir konzipiert haben, müssen möglich gemacht werden“, sagte Robert Habeck (Grüne) am Montag nach einem Treffen der Ressortchefs. Darüber herrsche parteiübergreifend Einigkeit. „Wir stehen geschlossen hinter allen Vorhaben, sei es im Gebäudebereich, beim Umbau des Energiesystems und der klimaneutralen Industrie – auch wenn der Weg dahin nicht einfacher geworden ist“, sagte NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne). Man müsse die Wirtschaft bei Investitionen in Zukunftstechnologien unterstützen: „So erhalten wir unseren Wohlstand und garantieren den sozialen Frieden.“