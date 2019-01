Als Detektiv im Volksgarten

In freier Natur am Volksgarten begeben sich die Kinder als Detektive in einer Geocaching-Tour mit GPS-Geräten auf die Suche nach einem Täter. Es gibt Stationen, an denen die Kinder Rätsel lösen müssen. Geeignet ist die Feier für Kinder der dritten bis siebten Klasse. Die betreute Tour im Wald dauert zweieinhalb Stunden. Eine Gruppe mit bis zu zwölf Kindern zahlt 180 Euro. Die Veranstaltung ist versichert, ausgenommen ist der Verlust von Wertgegenständen. Adresse: Carl-Diem-Straße/In der Bungt, Kontakt: Info@kindergeburtstag-duesseldorf.com