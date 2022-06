Am Heidweiher in Schwalmtal

Das Strandbad "Am Heidweiher" ist eine kleine, idyllisch gelegene Oase am Niederrhein, in der es etwas ruhiger und gemütlicher zugeht als in den großen Party-Badebetrieben. Das klare Wasser des im Durchschnitt 2,5 Meter tiefen Sees kommt aus einer eigenen Quelle.