Gratis-Aktion bei Aldi : Neusser Tierarzt warnt vor Sammelfiguren

Neuss Derzeit erhalten Kunden bei Aldi an der Kasse kostenlose Emoji-Figuren. Eine Tierarztpraxis aus Neuss warnt: Katzen könnten die kleinen Plastikteile verschlucken. Auf Facebook berichten Nutzer von ersten Todesfällen.

Wer kürzlich bei Aldi eingekauft hat, wird sie gesehen haben: Bunte, grinsende Sammelfiguren in Form von Emojis. Kunden erhalten die Plastik-Smileys seit Anfang September kostenlos an der Kasse, wenn sie mindestens 15 Euro ausgegeben haben. Ein Tierarzt aus Neuss warnt nun auf Facebook vor den Figuren. Haustiere, insbesondere Katzen, könnten sie verschlucken und an einem Darmverschluss sterben. „Bitte katzensicher verwahren wenn sich Katzen im Haus befinden“, heißt es in dem Beitrag, der mittlerweile mehr als 6000 Mal geteilt wurde.