Poltern, schimpfen, beleidigen Thyssenkrupp zerlegt sich selbst

Das Entsetzen in Duisburg ist groß: „Wie tief sind wir gesunken?“, fragen sich Arbeitnehmer von Thyssenkrupp, nachdem Einzelheiten vom Tags des großen Knalls bekannt geworden waren. Am 29. August waren nach einer denkwürdigen Sitzung des Stahl-Aufsichtsrates drei Vorstände und vier Kontrolleure zurückgetreten. Auf dieser Sitzung soll Miguel López, Chef der Thyssenkrupp AG, aus der Haut gefahren sein. Erst habe Chefkontrolleur Sigmar Gabriel sich empört, dass López den Stahl-Vorstand öffentlich kritisiert hatte, und habe ihm „Mobbing“ vorgeworfen, es sei eine „Sauerei“, was dieser sich seit Wochen leiste. Daraufhin habe López losgepoltert und gebrüllt, woraufhin ein Teilnehmer in die Telefonschalte gerufen haben soll: „Was ist das denn für ein Asi?“.