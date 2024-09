Laumann kritisiert Thyssenkrupp-Chef „Das macht einen Arbeitsminister sprachlos“

Auf der Wiese stehen Holzkreuze. Am Zaun des Werksgeländes hängt ein Plakat, das den Verfall des Aktienkurses unter dem neuen Konzernchef zeigt - von 7,51 auf 2,91 Euro binnen 13 Monaten: „Das hat López für Thyssenkrupp erreicht - danke für nichts“. Jede Straßenbahn und viele Autos, die an Tor 1 des Stahlwerks in Duisburg vorbei fahren, klingeln. Das gehört zur Aktion „Hupen und Grüßen“, die die Mahnwache der Belegschaft begleitet. Seit 50 Tagen nun schon protestieren Arbeitnehmer und Gewerkschaft gegen die Sparpläne des Konzerns für seine Stahltochter. Am Montag zeigte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) seine Solidarität: „Ich bin in diesem Konflikt Partei, ich stehe an der Seite der Arbeitnehmer“, ruft er den begeisterten Stahlkochern zu.