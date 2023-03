Busse, Bahnen, Kitas, Müll Hier wird am Donnerstag und Freitag in NRW gestreikt

Verdi will erneut die Rheinbahn bestreiken, bei der schon mehrfach in dieser Tarifrunde Busse und Bahnen im Depot blieben. Auch die Nahverkehrsgewerkschaft will sich am Streikaufruf beteiligen. Eine Sprecherin der Rheinbahn kündigte für Freitag wieder eine Übersicht von Buslinien an, die trotz des Ausstandes fahren sollen. Dienstag und Mittwoch war bereits das gesamte Netz der Rheinbahn betroffen, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Auch die Schulbusse waren ausgefallen.