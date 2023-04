Streik bei der EVG Zugverkehr rollt langsam wieder an

Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat an diesem Freitag pünktlich begonnen. Um 3 Uhr am Morgen hatten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Arbeit niedergelegt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage bestätigte. Betroffen waren Fern- und Regionalzüge sowie S-Bahnen. Um 11 Uhr rollte der S-Bahn- und Regionalverkehr wieder an, es kam allerdings noch zu Verspätungen.