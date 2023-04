Streik bei der EVG Zugverkehr ist langsam wieder angerollt

Die EVG sieht den achtstündigen Warnstreik am Freitag als Erfolg. „Wir haben sogar an mehr Standorten Streikende gehabt als beim letzten Warnstreik“, sagte die EVG-Tarifverantwortliche Cosima Ingenschay. In allen 50 Betrieben, mit denen die Gewerkschaft in Verhandlungen steht, habe der Streik „massive Auswirkungen“ gehabt, es „ist quasi nichts mehr gefahren“. Sollte von Seiten der Arbeitgeber allerdings nichts passieren, werde es „eine weitere Warnstreikwelle“ und schließlich einen „Erzwingungsstreik“ geben, wie die EVG ankündigte. „Die Bereitschaft ist da“, sagte Ingenschay. Die nächsten Verhandlungen finden am 27. und 28. April statt.