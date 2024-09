Nationaler Stahlgipfel in Duisburg „Dann wird es keine Stahlproduktion mehr geben“

Bundestags-Präsidentin Bärbel Bas ging mit Thyssenkrupp hart ins Gericht: „Das lassen wir uns nicht gefallen. Es darf nicht sein, dass die Mitbestimmung so mit Füßen getreten wird“, sagte die SPD-Politikerin in Richtung des Konzerns, der gerade drei Stahl-Vorstände geschasst hat und Krach mit der Belegschaft hat. „Ran an die Tische, Lösungen suchen.“ Zugleich forderte Bas, Bundestagsabgeordnete für Duisburg, Bund und Länder auf, bei der Transformation mehr zu helfen: „Es geht darum, dass der Stahl eine Zukunft hat. Es darf nicht sein, dass wir jetzt aufgeben, sonst wird es in Deutschland keine Stahlproduktion und Industrie mehr geben.“