Baupläne in Sonsbeck : Zwölf geförderte Wohnungen für Sonsbeck geplant

Sonsbeck Die Grafschaft Moers will an der Parkstraße mit zwei Mehrfamilienhäusern den Bedarf nach günstigem Wohnraum bedienen.

Die Entwürfe sehen an dieser Stelle zwei kleinere Gebäude vor mit jeweils sechs öffentlich geförderten Wohnungen über drei Geschosse, auch wenn ein langgezogener Baukörper wirtschaftlicher gewesen wäre, sagte Ebbert. Die Drei-Raum-Wohnungen haben 76 Quadratmeter, die kleineren Zwei-Raum-Wohnungen 58 bis 60 Quadratmeter. Sie werden mit öffentlichen Zuschüssen errichtet, so dass maximal eine Miete von 5,70 Euro möglich wäre. Sie entsprechen dem heutigen Baustandard. „Wir werden auch Aufzüge einbauen. Alles wird barrierefrei sein.“

Mit dem neuen Wohnangebot will die Grafschaft vorrangig den Bedarf an preiswertem Wohnraum in der Gemeinde abdecken. „Das hat für uns Priorität“, betonte Hübsch. „Wir wollen in Sonsbeck für Sonsbecker bauen und die Wohnungsversorgung vor Ort unterstützen.“ Das Mieterklientel reicht von Empfängern von Sozialhilfe bis zu vielen Rentnern, erläuterte Ebbert. Beide Grafschaft-Vertreter betonten, dass die Bauqualität für die öffentlich geförderten Wohnungen der im frei finanzierten Wohnungsbau entsprechen werde. Ebbert: „Das ist miteinander vergleichbar. Wir bauen für unseren eigenen Bestand.“