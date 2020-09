Einzelne Zugausfälle : Einschränkungen beim RB 31 wegen Bauarbeiten

Xanten/Moers Zwischen Xanten und Moers fallen an zwei Tagen in der nächsten Woche morgens und abends einzelne Züge aus. Der Grund sind Bauarbeiten auf der Strecke. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Wie die Nordwestbahn weiter mitteilte, fallen am Montag, 21. September, und am Dienstag, 21. September, diejenigen Züge aus, die um 4.58 Uhr, 20.01 Uhr, 21.01 Uhr und 22.01 Uhr in Xanten abfahren sollten. Die Ersatzbusse hielten an allen Unterwegsbahnhöfen, starteten 33 bis 35 Minuten früher als der Zug und führen bis Moers. Dort bestehe Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RB 31 in Richtung Duisburg. Eine Ausnahme sei die Verbindung um 23.01 Uhr: Der Ersatzbus fahre zur gleichen Zeit wie der Zug in Xanten ab, erreiche deshalb den Anschluss in Moers nicht mehr und fahre weiter bis Duisburg.