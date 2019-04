Gleisarbeiten : Linie der RB 31 in der Karwoche teilweise wieder gesperrt

Xanten/Rheinberg Die Gleise zwischen Moers und Duisburg müssen noch einmal repariert werden. Die Regionalbahn (RB) 31 kann deshalb mehrere Tage nur zwischen Xanten und Moers fahren. Als Ersatz fahren Busse.

In der Folge der Güterzugentgleisung in Moers am 25. Februar kündigt DB Netz AG für die Karwoche weitere Reparaturarbeiten an. Gearbeitet wird von Montag, 15., bis Freitag, 19. April. In diesem Zeitraum können die Züge der Linie RB 31 „Der Niederrheiner“ nur zwischen Xanten und Moers in beiden Richtungen verkehren. Zwischen Moers und Rheinhausen setzt die Nordwestbahn deshalb Busse ein. Zwischen Duisburg und Moers werden die Fahrgäste gebeten, die Züge des Nahverkehrs der Linie RB 33, RB 35 und RE 42 zu nutzen. Zudem fahren einige Direktbusse der Nordwestbahn zwischen Duisburg und Moers. Die Sperrung soll voraussichtlich am frühen Karfreitagmorgen aufgehoben werden. Dann gilt wieder der bis zum 30. April wegen des Lokführermangels eingerichtete Ersatzfahrplan.