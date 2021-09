Aktion für Flutopfer : Zwei Xantener Dom-Platten für Landrat Brohl

Xanten 50 Bodenplatten aus dem Xantener Dom wurden mit dem Portrait von Karl Leisner oder einem Bildnis des Doms verziert und werden zugunsten der Flutopfer verkauft.

Im regelmäßigen Rhythmus werden die stark beanspruchten Bodenplatten des Xantener St.-Viktor-Doms ausgetauscht. Während die ausgetauschten Platten üblicherweise geschreddert werden, kommen diesmal 50 davon der Sanierung der vom Hochwasser stark beschädigten Grundschule in Gmünd/Eifel zugute .

„Durch das Ferienlager der Xantener Messdiener besteht ein besonderer Bezug zu dem Ort“, erklärt Propst Stefan Notz. Einen Tag vor deren Abreise sei es zur Katastrophe gekommen, so dass sie das ganze Ausmaß persönlich mitbekommen hätten. Künstler Mika Springwald versah einen Teil der Platten mit dem Portrait von Karl Leisner, den anderen mit einem Bildnis des Doms. Für 40 Euro konnten diese gekauft werden. Als Landrat Ingo Brohl durch die Rheinische Post von der Aktion erfuhr, stand für ihn fest, dass zwei der Bodenkacheln sein Büro im Kreishaus verzieren sollten. „Karl Leisner und der Dom an sich“, so der Landrat, „verkörpern für mich wichtige Werte unserer Zeit, für seinen Glauben und seine Überzeugung einzustehen.“