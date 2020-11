Polizei bittet um Hinweise : Zwei Einbrüche in Xanten

Hinweise in beiden Einbruchsfällen nimmt die Polizei Xanten entgegen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Xanten Gleich zwei Einbrüche hat es am Wochenende in Xanten gegeben. Am Freitag in Marienbaum, an der Kalkarer Straße, und am Samstag an der Straße Am Dickend. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Einbrecher sind am Samstag zwischen 17.15 und 21.18 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Dickend in Xanten eingedrungen. Sie entwendeten unter anderem ein hochwertiges Fernglas. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Marienbaum. Dort verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Samstag, 13.15 Uhr, Zutritt zu einem Haus an der Kalkarer Straße. Was sie stahlen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Xanten unter Tel. 02801 71420 entgegen.

(RP)