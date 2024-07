Zwangsversteigerung von Sonsbecker Anwesen Der Hebbershof hat einen neuen Besitzer

Bereits zum wiederholten Mal fand vor dem Rheinberger Amtsgericht der Versuch statt, per Kostenpflichtiger Inhalt Zwangsversteigerung einen neuen Besitzer für den Hebbershof in Sonsbeck-Labbeck zu ermitteln. Am Donnerstag sollte es nun endlich klappen. Für 795.000 Euro ging der ehemalige Resthof in neue Hände über.