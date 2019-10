Niederrheinkrimi : Abendkasse für Premieren-Lesung

Erwin Kohl liest in Sonsbeck erstmals aus seinem neuen Krimi „Dumm gelaufen Martha“.

Sonsbeck Erwin Kohl stellt im Kastell seinen neuen Krimi vor. Dazu spielt die Band „Glam Bam“.

Wenn der Krimiautor Erwin Kohl aus Alpen am Freitagabend, 18. Oktober, ab 20 Uhr im Sonsbecker Kastell an der Herrenstraße seinen brandneuen Roman „Dumm gelaufen, Martha“ vorstellt, wird es nicht nur spannend, sondern auch bunt zugehen. Denn die längst über den Niederrhein hinaus bekannte Coverband „Glam Bam“ sorgt mit Hits von „The Sweet“ bis „T. Rex“ dafür, dass die Genres Krimi und Glamrock zu „Glitteratur“ verschmelzen. Für Kurzentschlossene stehen noch Karten zum Preis von 12,50 Euro an der Abendkasse zur Verfügung. Sie sind ab 19 Uhr erhältlich.