Xanten: Zukunft Xanten: Jugendliche sollen ihre Ideen einbringen

Xanten Georg Schulz und Daniela Hommen laden für Freitag, 25. Mai, 19 Uhr, ins Vereinsheim des SV Lüttingen ein.

Das Treffen findet zwar im Vereinsheim des SV Lüttingen, Am Schürkamp, statt, "doch es geht um etwas, was ganz Xanten betrifft", erläutert Hommen. Darum hofft sie auf große Resonanz über die Dorfgrenzen hinaus aus allen Ortschaften. Themen können zum Beispiel die Freizeitangebote sein, aber auch Wohnen/Mieten und Bauen, Erholungsangebote, Shopping in der Stadt, Verkehrsanbindungen, Gastronomie, Vereine, Ferienjobs und ihre Vermittlung oder berufliche Zukunft/Ausbildung.

Was ist vorhanden? Was lässt sich verbessern? "Wir haben absichtlich eine Form ohne offizielle Vertreter aus dem Rathaus gewählt", betont Georg Schulz, "vielleicht war dies bei der Veranstaltung in der Mensa auch ein Hemmnis zu kommen." Die Ideensammlung wird hinterher an die Stadt übergeben.