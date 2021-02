Wintereinbruch am Niederrhein : RB31 stellt Betrieb ein

Xanten/Rheinberg Nach dem Wintereinbruch in NRW stellt die Nordwestbahn am Sonntagnachmittag den Betrieb auf ihren Strecken ein. Davon ist auch die RB31 betroffen. Einen Ersatzverkehr gibt es wegen des Wetters auch nicht.

Die Nordwestbahn hat am Sonntagnachmittag den Betrieb auf zahlreichen Strecken eingestellt. Hintergrund ist das Winterwetter. Auch die Regionalbahn (RB) 31 ist davon betroffen. Am Sonntag fahre kein Zug mehr auf der Strecke zwischen Xanten und Moers, teilte das Unternehmen am Nachmittag auf seiner Facebook mit. Ein Schienenersatzverkehr sei nicht möglich. Das Unternehmen hoffe, dass es am Montag, 8. Februar, wieder Zugfahrten anbieten können. Es müsse aber mit „massiven Einschränkungen“ gerechnet werden, teilte die Nordwestbahn auf ihrer Homepage mit.

Am späten Sonntagvormittag hatte schon die Niag wegen des Wintereinbruchs den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet eingestellt. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich“, erklärte ein Firmensprecher. Wie in anderen Gebieten blieben die Busse deshalb auch am Niederrhein in den Depots.