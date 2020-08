Kommunalwahl in Sonsbeck : Klares Bekenntnis zur Landwirtschaft

(bp) CDU-Landratskandidat Ingo Brohl hat die AgriV in Sonsbeck als „wichtigen Wirtschaftsfaktor“ besucht und seine Nähe zu den Bauer demonstriert. Als Landrat will er den Kontakt pflegen.

Sein Interesse an einer funktionierenden Landwirtschaft und dem damit verbundenen Nebengewerbe demonstrierte CDU-Landratskandidat Ingo Brohl bei einem Besuch des Sonsbecker Unternehmens AgriV Raiffeisen eG am Wildpaßweg.

Die AgriV, die viele Sonsbecker immer noch „unsere Genossenschaft“ nennen, ist ein Unternehmen, das seinen Sitz immer noch in Sonsbeck hat, das aber nach mehreren Fusionen mit vielen Niederlassungen am ganzen Niederrhein und im Westmünsterland zu Hause ist. Die AgriV ist in den Bereichen Futtermittel, Viehhandel, Pflanzenbau, Energie und auch mit Raiffeisenmärkten als großer Dienstleister für landwirtschaftliche Betriebe und die Bevölkerung tätig. Beim Besuch Brohls, an dem auch Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt und die CDU-Vertreter Matthias Broeckmann, Josef Elsemann, Heinz Josef Hensen und Markus Krebber teilnahmen, informierten Vorstandsvorsitzender Hans-Josef Gräven, das geschäftsführende Vorstandsmitglied Berthold Brake und Prokurist Eckhard Sy über die Unternehmensentwicklung – gerade auch mit Blick auf die aktuellen Diskussionen über die Zukunft der Landwirtschaft.