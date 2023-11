Praxis in Xanten-Marienbaum Verstärkung für Zahnarztteam

Die Chemie stimmt zwischen Anna-Maria Brenner (38) und Thomas Poschmann (35). Neben der Tatsache, dass beide ihre jeweiligen Ehepartner schon seit der Schulzeit kennen und beide zwei kleine Töchter haben, haben sie eine weitere Gemeinsamkeit: Sie haben Zahnmedizin studiert, die eine in Düsseldorf, der andere in Münster. Und sind während des Studiums der Liebe wegen jedes Wochenende nach Hause, nach Xanten gefahren. „Ich habe zwar in Düsseldorf gewohnt, aber ich bin dort nie angekommen. Ich finde die Stadt scheußlich“, gibt Anna-Maria Brenner zu.