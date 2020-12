Kreis Wesel : Die Infektionszahl steigt wieder

Kreis Wesel Die Kurve bei den Corona-Infektionen im Kreis Wesel zeigt, wenn auch leicht, weiter nach oben. Eigentlich sollte es wegen der anhaltenden Einschränkungen deutlich nach unten gehen. Doch die erhoffte Wirkung bleibt weiter aus.

Die Zahl der an Covid erkrankten Menschen im Kreis Wesel ist aller Beschränkungen zum Trotz, wenn auch nur leicht, so doch weiter gestiegen, und zwar flächendeckend. Die Kurve sollte eigentlich nach unten zeigen. Die bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis liegt aktuell bei 5.941. Zum Vergleich zur Meldung 24 Stunden zuvor bedeutet dies eine Zunahme von 189 Fällen. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 195, ein Plus von 9,3. Der Inzidenz-Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Zahl der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, ist dagegen um sieben auf 152 gesunken, davon werden 43 (44) intensivmedizinisch betreut. 32 Patienten werden beatmet. Meldungen über weitere Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben sind, gibt es nicht.

Die Zahlen für die einzelnen Kommunen:



Alpen 87 infiziert, plus 1, 66 genesen, 0 verstorben



Dinslaken 1092, plus 39, 812, 6



Hamminkeln 219, plus 3, 166, 1



Hünxe 138, plus 6, 103, 2



Kamp-Lintfort 524, plus 20, 405, 9



Moers 1552, plus 51, 1169, 6



Neukirchen-Vl. 286, plus 11, 206, 5



Rheinberg 339, plus 9, 265, 1



Schermbeck 138, plus 3, 115, 0



Sonsbeck 78, plus 1, 58, 4



Voerde 536, plus 12, 360, 6



Wesel 708, plus 23, 504, 2



Xanten 244, plus 10, 186, 3