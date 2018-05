Xanten: "Yògusto": Frozen Joghurt in der Marsstraße

Xanten Chiara de Martin hat vor wenigen Tagen ihr neues Geschäft eröffnet. Nachdem sie viele Jahre lang mit ihren Eltern das Eiscafé San Marco in Rheinberg betrieben hatte, verkauft sie nun gefrorenen Joghurt.

Gusto ist italienisch und heißt Geschmack, das "Yo" steht für Joghurt: "Yògusto" nennt Chiara de Martin ihr neues Café an der Marsstraße, das sie in der ehemaligen Tchibo-Filiale mitten in der Fußgängerzone eingerichtet und erst vor einigen Tagen eröffnet hat. "Ich wollte eine besondere Art von Frozen Joghurt machen", sagt die die gebürtige Italienerin, deren Eltern in den 80er-Jahren aus Belluno in den Dolomiten nach Deutschland gekommen sind und 23 Jahre das Eiscafé San Marco in Rheinberg betrieben hatten. Ende 2014 mussten sie das Geschäft aufgeben, weil der Besitzer andere Pläne mit seinem Haus hatte. "Ich habe diesen Platz geliebt", erinnert sich die Eisfachfrau.