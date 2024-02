XBK-Rocknacht in Xanten Karneval geht auch rockig

Das lange Karnevalswochenende beginnt am Donnerstag, 8. Februar, mit Altweiber. Nach dem Rathaussturm wird im Schützenhaus der XBK-Möhneball gefeiert. Am Freitag folgt die XBK-Rocknacht, am Samstag die große XBK-Karnevalssause, am Sonntag die XBK-After-Zug-Party. Wer möchte, kann also auf dem Fürstenberg vier Tage lang Karneval feiern. Das war in den vergangenen Jahren auch schon so gewesen. Aber am Freitag hatte es eine Disco gegeben. In diesem Jahr wird sie von der XBK-Rocknacht ersetzt.