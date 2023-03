Vorschlag von CDU, SPD und FBI Steuererhöhung in Xanten soll auf 2024 verschoben werden

Die Fraktionen von CDU, SPD und FBI beantragen zusammen, dass die geplante Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer in Xanten um ein Jahr auf 2024 verschoben wird. Zur Gegenfinanzierung schlagen sie ein Paket aus mehreren Maßnahmen vor. Der Stadtrat berät am 21. März über ihren Antrag. Die Fraktionen von CDU, SPD und der Freien Bürgerinitiative (FBI) haben zusammen mit Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) 28 der 41 Stimmen, also eine Mehrheit.