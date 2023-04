Praxis-Eröffnung in Xanten Neue Anlaufstelle für Eltern und Babys

Unter dem Namen „Xantis Therapie“ hat in Xanten eine neue Praxis für Osteopathie, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie eröffnet. Wie das Unternehmen mitteilte, bietet ein Team aus Therapeuten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und weiteren Fachleuten an der Hagdornstraße 10 auf mehreren Etagen therapeutische Behandlungen an. Zielgruppe sind vor allem schwangere Frauen und Kinder.