Kommentar zum Markisenstreit Abwarten wäre eine gute Idee gewesen

Der Streit um Markisen am Xantener Markt nimmt allmählich skurrile Züge an. Dem Zutrauen in das Verwaltungshandeln im Rathaus ist das kaum zuträglich. Auch die Politik macht nicht die glücklichste Figur. Vorweg: Rechtlich ist das strenge Einschreiten der Verwaltung nicht zu beanstanden. Was helfen Regeln, wenn sie nicht eingehalten beziehungsweise Verstöße dagegen nicht sanktioniert werden? Wenn eine Verwaltung an einer Stelle nicht darauf achtet, verliert sie auch an anderer Stelle an Boden. Klar.