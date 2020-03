Bildungspolitik in Xanten : Tempo auf der Baustelle Gymnasium

Hauptausschuss gibt grünes Licht, für die Sanierung die nächsten Schritte zu gehen.

Investition in Xantens Schulen : Schulsanierung: Stadt will schnellen Beschluss

Dagegen betonte Bürgermeister Thomas Görtz die Notwendigkeit zu Investitionen. „Die Schulgebäude sind Jahrzehnte alt. Wir können sie jetzt nur noch grundlegend angehen.“ Bis zur Ratssitzung will die Verwaltung genauere Zahlen vorlegen, was die nächsten Schritte in etwa kosten würden. Görtz regte zudem einen gemeinsamen Fachtrakt für beide Schulen an. Man müsse über Synergien sprechen.