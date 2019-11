Xantens neues Kinderprinzenpaar : Vom Spielfeld auf die Karnevalsbühne

Xanten Ben-Luca Schibgilla und Lucy Schmidt sind Xantens neues Kinderprinzenpaar. Sie haben schon zusammen in einem Team gespielt.

Am Wochenende wird Ben-Luca allerdings vor einem deutlich größeren Publikum auftreten, zusammen mit Lucy Schmidt: Sie sind das neue Kinderprinzenpaar des Xantener-Carnevals-Vereins (XCV), Magdalena und Benedikt Lindemann sind ihre Pagen. Am Sonntag ist im Schützenhaus die Proklamation. Dann übernehmen sie von Florian I. Hußmann und Ella I. de Bakker, dem Kinderprinzenpaar der vergangenen Session, das Zepter, die Krone und die Narrenkappe. Sie seien schon etwas aufgeregt, sagt Ben-Luca. Aber mit jedem Tag steige auch die Vorfreude: „Kinderprinzenpaar zu sein, diese Chance hat man nur einmal im Leben“, schwärmt Lucy.

Es ist alles vorbereitet: die Rede, die Orden, auch die Dekoration. Aus Programmheften der vergangenen Session haben Lucy, Ben-Luca und ihre Mütter Konfetti und mehr hergestellt. Die Familien unterstützen das Kinderprinzenpaar tatkräftig, außerdem hilft Susanne Beck-Surano der XCV-Garde- und Jugendbeauftragten Sonja Hußmann. Schließlich gibt es viel zu organisieren: Etwa 25 Termine hat das Kinderprinzenpaar in der Session. Umso wichtiger ist es, dass die Kinder sich verstehen. Sie kennen sich seit Jahren, sind Freunde, Ben Luca und Lucy sind beide Schalke-Fans, haben bei den Xanten Romans lange in einer Mannschaft Basketball gespielt. „Das passt sehr gut“, sagt Hußmann. Zumal auch Lucy weiß, wie man andere zum Lachen bringt. Ihr Lieblingswitz: „Schüler: Herr Lehrer, kann ich für etwas bestraft werden, was ich nicht gemacht habe? Lehrer: Natürlich nicht! Schüler: Ok. Ich habe meine Hausaufgaben nämlich nicht gemacht.“