Nach Restaurierung : Glockenspiel hängt wieder am Rathaus

Xantens Glockenspiel wurde am Montag wieder an die Rathausfassade angebracht. Foto: Beate Wyglenda

Xanten Xantens Glockenspiel erfüllt den Marktplatz wieder mit Musik. Gut 15 Wochen nachdem das Geläut für Restaurierungsarbeiten abgenommen worden ist, wurde es am Montag wieder an die Rathausfassade angebracht.

Ab sofort erklingen zu jeder vollen Stunde wieder bekannte Lieder von Xantens Rathaus. Am Montag wurde das Glockenspiel per Hubwagen wieder an der Fassade angebracht.

Die 16 Glocken waren Ende September vergangenen Jahres abgenommen worden, um sie zu restaurieren. Ursprünglich waren für die von der Firma Korfhage & Söhne in Melle durchgeführten Arbeiten vier bis sechs Wochen veranschlagt. Doch die Wartung verzögerte sich. „Das hing zum einen mit der hohen Auslastung der Firma zusammen, zum anderen waren die Arbeiten an den Glocken aufwendiger als zunächst gedacht“, erklärte Stephan Wellmann-Peters vom Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX). So wurden alle Scharniere und Gelenke geölt, das Metall aufgearbeitet und poliert und die Technik überprüft. Zu hören sei der Restaurierungsbedarf nicht gewesen, so Wellmann-Peters. „Doch die Glocken sind Wind und Wetter ungeschützt ausgesetzt. Damit es nicht irgendwann zu größeren Schäden kommt, sind alle paar Jahre etwas aufwendigere Pflegearbeiten notwendig.“