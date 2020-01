Xantens ehemalige Kämmerin : Karin Welge für OB-Wahl nominiert

Gelsenkirchen/Xanten Xantens ehemalige Kämmerin will Oberbürgermeisterin in Gelsenkirchen werden.

Die ehemalige Kämmerin der Stadt Xanten, Karin Welge, ist von der SPD in Gelsenkirchen einstimmig als Oberbürgermeisterin-Kandidatin für die Kommunalwahl 2020 nominiert worden. Das teilten die Sozialdemokraten am Mittwoch mit. Welge kenne sich in der Stadt aus und scheue keine Herausforderungen, erklärte die SPD. Die Partei freue sich auf einen „leidenschaftlichen Wahlkampf mit so einer überzeugenden Frau an der Spitze“. Welge soll Nachfolgerin von Frank Baranowski werden.