Nach offenen Streitigkeiten in der CDU Xanten : Thomas Görtz blickt nachdenklich auf das vergangene Jahr zurück

Xanten In einer Mitteilung lässt Xantens Bürgermeister tief in sein Seelenleben blicken. Die vergangenen Monate hätten ihm sehr zugesetzt und Spuren hinterlassen.

(pm) Mit frohen Wünschen, aber auch nachdenklichen Worten, hat sich Xantens Bürgermeister Thomas Görtz nun in die Weihnachtstage verabschiedet. So schrieb er in einer Mitteilung, dass er zum Jahresausklang üblicherweise lieber nach vorn als zurück schaue. Aber in diesem Jahr wolle er „einmal nicht die zahlreichen umgesetzten, in Angriff genommenen oder demnächst beabsichtigten Projekte und Maßnahmen in unserer Stadt beschreiben, sondern einen ganz persönlichen Rückblick halten“, schrieb Görtz.