Xantenerin leitet Offenen Ganztag in Sonsbeck „OGS ist kein Anhängsel der Schule“

Manchmal führt der Weg erst um die Ecke, ehe man sein berufliches Ziel erreicht. Auch Sandra Mengeringhausen nahm einen Abzweig zu ihrem Traumjob. Viele Jahre war die Xantenerin als medizinische Fachangestellte am Marien-Hospital Wesel tätig. Als sie sich nach Umstrukturierungen neu orientieren musste, wagte sie den Quereinstieg als Integrationskraft an der Xantener Viktor-Grundschule. „Die Arbeit mit den Kindern hat mich auf Anhieb begeistert“, sagt die heute 46-Jährige. „Ich wollte mehr wissen: Warum es Verhaltensauffälligkeiten gibt, wie man die Kinder am besten unterstützen kann.“ Sie wechselte in die Offene Ganztagsbetreuung (OGS), fing parallel ein Studium in Sozialer Arbeit an. Kurz vor ihrem Bachelor-Abschluss wagt sie erneut eine Herausforderung. Nach insgesamt acht Jahren an der Grundschule Xanten ist Sandra Mengeringhausen seit April die neue OGS-Leiterin an der Johann-Hinrich-Wichern-Gemeinschaftsgrundschule Sonsbeck.