Streaming-Show der Xantener Zirkusfamilie : Circus Casselly kommt in die Wohnzimmer

Circus Casselly kommt in die Wohnzimmer

Xanten Am Wochenende gibt es eine Premiere: Erstmals wird eine Streaming-Show der Xantener Zirkusfamilie Casselly gesendet. Schon über 1500 Tickets sind für die beiden Vorführungen am 6./7. März verkauft worden.

Am Samstagabend werden es sich die Cassellys gemütlich machen vor ihrem Smart-TV. Popcorn darf da nicht fehlen. Wohl auch als Nervennahrung. Denn Aufregung wird dabei sein, wenn sich die Xantener Zirkusfamilie vor dem Fernseher versammelt, um ab 19 Uhr eine Streaming-Show anzuschauen. Es ist ihre eigene Streaming-Show. Eine Internet-Premiere. Der Wohnzimmer-Circus – mit den Cassellys und anderen Künstlern. Unterstützt wurden sie bei der Umsetzung vom Aktionsbündnis Niederrhein. Es handelt sich um ein Hilfsprojekt für die Zirkusfamilie, die wegen der Corona-Pandemie seit mehr als einem Jahr keine Live-Vorstellungen vor Publikum gegeben hat. So werden am 6. und 7. März Streaming-Shows zu sehen sein. Tickets für sieben Euro sind noch zu haben.