Warnung von Xantener Historiker „Faschismus bekommt wieder Auftrieb“

Vor der Marienschule in Xanten steht ein Polizeiauto, und im Gebäude haben sich zwei Beamte am Eingang der Mensa postiert. Eine Vorsichtsmaßnahme der Stadt, wie Ralph Trost am Dienstagabend in der Mensa erklärt. „Es ist soweit: Wenn man einen Vortrag über dieses Thema hält, braucht man Polizei“, sagt der renommierte Historiker und ergänzt: „Aber das wird uns und mich nicht davon abhalten, weiter zu machen.“